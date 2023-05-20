TRANSFER HABERİ: Dominik Livakovic'ten Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak isteyen yönetim, Dominik Livakovic'i gündemine almıştı. Hırvat kaleciden de transfer durumuna ve Fenerbahçe'ye ilişkin flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 13:53 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023- 15:48