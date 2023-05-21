Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fotomaç'ta yer alan habere göre Trabzonspor galibiyeti sonrasında oyuncularıyla özel toplantı yaptı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan oyuncularına: Hataya tahammülüm yok
Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı antrenmanlarda esmeye devam ediyor. Portekizli hoca Trabzonspor maçı sonrası oyuncularıyla yaptığı toplantıda bazı uyarılarda bulundu. İşte Jesus'un kalan maçlar öncesi futbolcularına söylediği o sözler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fotomaç'ta yer alan habere göre Trabzonspor galibiyeti sonrasında oyuncularıyla özel toplantı yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de kalan tüm maçları kazanmak istediğini ifade etti.
Öncelikle Sivasspor'la kupada karşılaşacaklarını hatırlatan Jesus, "Deplasmanda avantajlı sayılacak bir sonuç aldık.