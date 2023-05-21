FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan oyuncularına: Hataya tahammülüm yok

Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı antrenmanlarda esmeye devam ediyor. Portekizli hoca Trabzonspor maçı sonrası oyuncularıyla yaptığı toplantıda bazı uyarılarda bulundu. İşte Jesus'un kalan maçlar öncesi futbolcularına söylediği o sözler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2023- 06:40