Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, haftayı Gaziantep FK hükmen galibiyetiyle kapattı.
Fenerbahçe peşindeydi! Wilfried Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umudu azalan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise hız verdi. Sarı-lacivertliler Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha için devreye girerken, temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi. Fildişi Sahilli golcünün istediği ücret ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, haftayı Gaziantep FK hükmen galibiyetiyle kapattı.
Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen Kanarya gözünü diğer yandan Türkiye Kupası'na çevirdi.
Sarı lacivertliler, yarı final rövanş mücadelesinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.