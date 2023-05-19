Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşırken şampiyonluk yarışında heyecan üst seviyeye çıktı.
İtalyan basınından flaş iddia! Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya
Gelecek sezonun planlamasına başlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. İtalyan basınının haberine göre İstanbul devleri, golcü ismi takviye etmek için birbirleriyle yarışa girdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri
34. haftada Beşiktaş, Gaziantep'in ligden çekilmesi üzerine hükmen galip geldi.
Fenerbahçe ise evinde Trabzonspor'u konuk etti.