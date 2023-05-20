Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 7.5 milyon Euro teklif ettiler
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezonda takımda düşünülmeyen futbolcularla ilgili planlamalar yapılıyordu. Kanarya'da istenen performansı gösteremeyen o isme sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçeli yıldız için tam 7.5 milyon Euro teklif ettiler. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kanarya yeni sezonda takım kadrosunda önemli değişikliklere gidecek.
Sarı lacivertlilerde birçok yıldız oyuncu kadroya dahil edilecek.