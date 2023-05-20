Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 7.5 milyon Euro teklif ettiler

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezonda takımda düşünülmeyen futbolcularla ilgili planlamalar yapılıyordu. Kanarya'da istenen performansı gösteremeyen o isme sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçeli yıldız için tam 7.5 milyon Euro teklif ettiler. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 11:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023- 11:38