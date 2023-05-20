Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE HABERİ: Samet Akaydin'dan tükürük iddialarına cevap!
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü çok konuşuldu. Sarı lacivertli futbolcu Samet Akaydin'in, Trabzonsporlu Trezeguet'ye tükürdüğü iddiası büyük yankı uyandırdı. 29 yaşındaki stoperden konuya dair flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler derbide rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Zirve yarışında Galatasaray'la puan farkını 5'e indiren Kanarya'da galibiyeti getiren golleri Valencia, Luan Peres ve Batsuayi kaydetti.