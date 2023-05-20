FENERBAHÇE HABERİ: Samet Akaydin'dan tükürük iddialarına cevap!

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü çok konuşuldu. Sarı lacivertli futbolcu Samet Akaydin'in, Trabzonsporlu Trezeguet'ye tükürdüğü iddiası büyük yankı uyandırdı. 29 yaşındaki stoperden konuya dair flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023- 11:29