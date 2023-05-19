Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, sarı lacivertli formayla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Tüm gün Fener, her gün Fener" mesajını yazdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Michy Batshuayi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fenerbahçe formasıyla çekildiği fotoğrafı paylaşan Belçikalı forvet, "Tüm gün Fener, her gün Fener" ifadelerini kullandı.