Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek, lider Galatasaray'ı takip etmeyi sürdürdü.
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Altay Bayındır...
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kaleci konusunda flaş bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Altay Bayındır'ın alternatifini belirledi. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler bir yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yönetim, mevcut kalecilerinden Altay Bayındır'ın kontratını uzattı.