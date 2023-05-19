Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Victor Moses açıklaması! Geri mi dönüyor?
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Gelecek yıl iddialı futbolcuları kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilerin, eski oyuncusu Victor Moses'ı gündemine aldığı ifade edilmişti. Nijeryalı yıldızın transferine dair Fenerbahçe'den açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler yeni sezon transfer planlamalarına erkenden başlamıştı.
Önümüzdeki yıl transferde fire vermek istemeyen yönetim, işi sağlama alma hedefinde.