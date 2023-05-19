Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den yılın transfer operasyonu! Zaha ve Livakovic'ten sonra...
Süper Lig'de şampiyonluk umudunu koruyan Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler yeni sezon için bomba isimleri gündemine aldı. Gelecek yıl transferde yıldız oyunculara yönelecek olan Kanarya'nın, Wilfried Zaha ve Dominik Livakovic'i istediği belirtilmişti. Fenerbahçe bu 2 futbolcunun haricinde Barcelona'da forma giyen o yıldız için de harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, 34. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.