Fenerbahçe'den yılın transfer operasyonu! Zaha ve Livakovic'ten sonra...

Süper Lig'de şampiyonluk umudunu koruyan Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler yeni sezon için bomba isimleri gündemine aldı. Gelecek yıl transferde yıldız oyunculara yönelecek olan Kanarya'nın, Wilfried Zaha ve Dominik Livakovic'i istediği belirtilmişti. Fenerbahçe bu 2 futbolcunun haricinde Barcelona'da forma giyen o yıldız için de harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 12:08 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023- 12:11