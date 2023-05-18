TRANSFER HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi! Anlaşma çok yakın

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu dev bir ücretle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Ferdi'nin yeni adresi ve bonservis bedeli... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 12:34