Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi.
TRANSFER HABERİ: İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi! Anlaşma çok yakın
Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu dev bir ücretle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Ferdi'nin yeni adresi ve bonservis bedeli... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler birçok yıldızı kadrosuna katarak yeni sezonda daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.