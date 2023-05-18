TRANSFER HABERİ: Manchester City'nin yıldızı Fenerbahçe'ye! Finalden sonra imzayı atıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler gelecek sezon yıldız oyunculara yönelmeyi planlıyor. Bu doğrultuda birçok oyuncuyla görüşen yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Kanarya'nın, Premier Lig takımlarından Manchester City forması giyen o futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Transferin İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından bitmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 09:39