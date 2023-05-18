Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncular ile görüşmeler sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Anlaşma tamam! Miguel Crespo imzayı atıyor
Fenerbahçe gelecek sezonun planlamalarını yapıyor. Yeni tranferlere yoğunlaşan sarı-lacivertli ekip, performansı yüksek olan oyuncuları da takımda tutmak istiyor. Perfornansı yüksek olan oyunculardan biri de Miguel Crespo. Yıldız oyuncu için transfer görüşmeleri yapılıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Akşam'ın haberine göre; Önümüzdeki sezon mukavelesi dolacak Miguel Crespo ile görüşmeler başladı.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe'nin ile yapacağı yeni anlaşmada başarılı oyuncunun maaşının artırılmasının planlandığı kaydedildi.