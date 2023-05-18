FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Anlaşma tamam! Miguel Crespo imzayı atıyor

Fenerbahçe gelecek sezonun planlamalarını yapıyor. Yeni tranferlere yoğunlaşan sarı-lacivertli ekip, performansı yüksek olan oyuncuları da takımda tutmak istiyor. Perfornansı yüksek olan oyunculardan biri de Miguel Crespo. Yıldız oyuncu için transfer görüşmeleri yapılıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 12:19 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023- 12:20