Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük endişe!
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Kanarya, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde, Trabzonspor maçı öncesi büyük bir endişe hakim. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.