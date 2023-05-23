Fenerbahçe Kulübü, Samet Akaydin'in rakibine tükürmesi gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesi üzerine bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcusunun kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen skandal bir karara imza atıldığını şu yazılı açıklama ile beyan etti:



TFF Hukuk Müşavirliği'nin, futbolcumuz Samet Akaydin'i kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.



Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon'da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısının en net göstergesidir.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;



Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz."