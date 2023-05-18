Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus uyarıyı verdi! İşte Trabzonspor maçı planı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 34 haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen sarı-lacivertli ekip bu maçı kazanmak zorunda. Jorge Jesus'ta maçı kazanmak isterken oyuncularına uyarıyı verdi. İşte tecrübeli teknik adamın Trabzonspor maçı uyarısı... (FB spor haberi)
Bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 132 maçta sarı-lacivertli ekip, 50 kez galip geldi. Oynanan karşılaşmalarda bordo-mavililer, 43 kez sahadan galip ayrılırken 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.