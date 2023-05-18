Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin golcü ismi Michy Batshuayi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MICHY BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını ortaya koyabildik. İlk derbi galibiyetimizdi, öz güven için olumlu bir sonuç. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Uzun zamandır sahada çok daha güçlü olduğumuzu gösterememiştik. Mücadele ve taktik anlamında çok iyiydik. Bu 3 puan çok önemliydi. Öz güvenli şekilde maçımızı oynadık. Taraftarımız da harikaydı, onların gücünü hissettik. Atacağımız gollere ve alacağımız galibiyetlere devam etmeliyiz.