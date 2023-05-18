Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası İrfan Can Eğribayat konuştu!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası İrfan Can Eğribayat konuştu. İşte İrfan Can'ın galibiyet sözleri...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.05.2023- 22:32
İşte İrfan Can'ın galibiyet sözleri...
Kulüp kalmamı istiyor, ben de kalmak istiyorum. Kulüpler arası görüşmeler sürüyor. Bitti diyebiliriz gibi.
Şampiyonluk gelir, gelmez. Biz elimizden geleni yapacağız. Belki Galatasaray derbisini kazanarak taraftarımıza ikinci derbi galibiyeti sevincini yaşatırız. Kupada finale çıkmak istiyoruz. İnşallah hayırlısı oldu.