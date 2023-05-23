Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Liverpool'dan Fenerbahçe'ye geliyor! Bu ismi kimse duymamıştı
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek yıl için flaş oyuncularla temasa geçen yönetim; Dominik Livakovic, Ryan Kent, Leandro Paredes, Divock Origi ve Wilfried Zaha gibi futbolcuları kadrosuna katma peşindeydi. Sarı lacivertlilerin transfer operasyonuna dair bomba bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe, Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen dünyaca ünlü o yıldız için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler sezonu zirvede tamamlamayı planlayıp transferde daha rahat hamle yapmak istiyordu.
Ancak Kanarya'nın ligin bitmesine sayılı hafta kala şampiyonluk umudu azaldı.