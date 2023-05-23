TRANSFER HABERİ: Liverpool'dan Fenerbahçe'ye geliyor! Bu ismi kimse duymamıştı

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek yıl için flaş oyuncularla temasa geçen yönetim; Dominik Livakovic, Ryan Kent, Leandro Paredes, Divock Origi ve Wilfried Zaha gibi futbolcuları kadrosuna katma peşindeydi. Sarı lacivertlilerin transfer operasyonuna dair bomba bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe, Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen dünyaca ünlü o yıldız için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2023- 09:56