Kaleye de takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin, Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Livakovic'le ilk teması kurduğu ileri sürüldü.
Dominik Livakovic adım adım Fenerbahçe'ye! İşte yapılan teklif
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, yabancı kaleciyi gündemine almıştı. Sarı-lacivertlilerde ilk hedef olarak Dominik Livakovic belirlenmişti. Hırvat file bekçisine yapılan teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Hatta Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisine 1.5 milyon euro ücret ve 4 yıllık imza teklifinde bulunup oyuncunun kararını beklemeye başladığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre; kulübüne yapılacak teklif için bir bilgi yok.