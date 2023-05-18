Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Marc Bartra konuştu!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Marc Bartra konuştu. İşte Bartra'nın mağlubiyetin ardından o sözleri...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.05.2023- 22:27
İşte Bartra'nın mağlubiyetin ardından o sözleri...
İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık.
İki pozisyon bulduk, atsaydık en azından berabere olacaktı.
Fenerbahçe'yi yenebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik ama ikinci golü yedik.
Fenerbahçe bulduğu pozisyonları attı, biz atamadık! Biz de net fırsatları kaçırdık.