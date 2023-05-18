Orta saha mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Van Den Boomen'e sözleşme teklifi yapıldı
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken Fenerbahçe transfer temaslarını sıklaştırdı. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'la adı anılan Van Den Boomen'ı listesine alırken, sunduğu teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'de yer alan habere göre sarı- Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile sıkça anılan Fransız ekibi Toulouse'un orta sahası Branco van den Boomen'a kancayı taktı.
Kanarya'nın futbolcuya yaptığı teklif de ortaya çıktı.