Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe için ya tamam ya devam! Jesus'tan Trabzonspor maçına sürpriz 11
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 34. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Zirve yarışında maç eksiğiyle 8 puan geride yer alan Kanarya, derbi karşılaşmasında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Teknik Direktör Jorge Jesus şampiyonluk için büyük önem taşıyan müsabaka öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Portekizli hocanın Trabzonspor maçı 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 17.05.2023- 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023- 11:02
Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Zorlu müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.