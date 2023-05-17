Fenerbahçe sezon devam ederken bir yandan da gelecek sezon için transfer harekatını sürdürüyor.
Fenerbahçe bombayı patlattı! 30 milyonluk orta saha
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertli takım hızla çalışmalara devam ederken radarına 30 milyonluk orta saha takıldı. Transfer, Arda Güler'in satılması durumunda yapılacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya'da en çok merak edilen konulardan biri Arda Güler'in takımdaki son durumu.
Teknik direktör Jorge Jesus'tan aldığı forma şansını çok iyi değerlendiren genç yıldız, düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başladı.