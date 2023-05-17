Fenerbahçe'den transfer taaruzu... F.Bahçe, Glasgow Rangers'ın sol kanat oyuncusu Ryan Kent ile büyük oranda anlaşma sağladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Ada'ya kamp kurdu! Ryan Kent'ten sonra 3 isim daha yolda
Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler Ryan Kent'le büyük oranla anlaşırken, 3 ismin daha yolda olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Kanarya, 4 yıldız için daha Ada'da resmen kamp kurdu.
Sarı-Lacivertliler, Glasgow Rangers'ın 26 yaşındaki golcüsü Alfredo Morelos için çalışmalarını sürdürüyor.