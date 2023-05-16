Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O futbolcu İtalya yolcusu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon bitime yaklaşırken Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları hala devam ediyor. Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olan sarı-lacivertli takım her ihtimale karşı gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Kanarya'nın yeni sezon planlamasına bir değişiklik oldu. Fenerbahçe'nin yükselen yıldızlarından birinin peşine İtalyanlar takıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ligde son üç maçı kalan sarı-lacivertliler, kalan müsabakalarını kazanarak şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.
Bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Kanarya'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.