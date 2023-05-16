Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O futbolcu İtalya yolcusu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon bitime yaklaşırken Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları hala devam ediyor. Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olan sarı-lacivertli takım her ihtimale karşı gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Kanarya'nın yeni sezon planlamasına bir değişiklik oldu. Fenerbahçe'nin yükselen yıldızlarından birinin peşine İtalyanlar takıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2023- 10:02