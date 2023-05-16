Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş veda ediyor! Yeni adresi...
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de gelecek yıl önemli ayrılıklar yaşanacak. Sarı lacivertlilerde gözden düşen isimlerin başında ise Mert Hakan Yandaş geliyordu. Sezon sonunda yolların ayrılması beklenen milli futbolcunun yeni adresi de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde birçok isme veda edilecek.
Kadroda düşünülmeyen isimleri belirleyen Kanarya'da bu isimlerle yapılan görüşmeler sonrası yollar ayrılacak.