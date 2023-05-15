Fenerbahçe'nin kalan haftalarda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alacağı sonuçlar, gelecek sezon kadro yapılanmasına ışık tutacak.
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 11 futbolcu...
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Fenerbahçe şampiyonluk yarışına son hızıyla devam ederken Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Yarışta umudunu yitirmeyen sarı-kırmızılı ekip her ihtimale karşı yeni sezon çalışmalarına başladı. Takımı düzene sokmak isteyen Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Özellikle teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği bu maçlardan çıkaracağı sonuçlarla doğrudan ilişkili.
Sözleşmesi bitecek olan Portekizli hoca hakkındaki karar sezon sonunda verilecek.