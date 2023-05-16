Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ilk takviyesini gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe ön sözleşme yaptı! İşte İngiliz sol kanata ödenecek rakam
Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler kanat bölgesini güçlendirmek isterken, İngiliz oyuncuyla söz kesti ve yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sabah'ın haberine göre; Kanarya İngiliz sol kanatla anlaşma sağladı, Ryan Kent…
Sarı-lacivertliler, 4 dönemdir İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcuyla yaklaşık 2 aydır görüşme halindeydi.