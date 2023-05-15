FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: "Ona yetişmek imkansız!" Jesus o isme hayran kaldı...

Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertliler bir yandan zirve yarışından kopmamak bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını düşünerek çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim bu noktada Jorge Jesus ile sürekli toplantılar yaparken gündemine dünya yıldızını aldı. İşte Fenerbahçe'nin listesinde yer alan o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2023- 10:49 Güncelleme Tarihi: 15.05.2023- 10:50