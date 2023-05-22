Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları sürüyor.
Fenerbahçe'ye Mehdi Taremi transferinde rakip çıktı! Ünlü isim devrede
Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında ise bu sezon Porto'da müthiş bir performans sergileyen Mehdi Taremi bulunuyordu. Ancak Kanarya'ya transferde kötü bir haber geldi. 30 yaşındaki forvetin transferi için o kulübün devreye girdiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler gelecek yıl forvet hattına takviye yapmayı hedefliyor.
Kanarya'da Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.