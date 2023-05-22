Fenerbahçe'ye Mehdi Taremi transferinde rakip çıktı! Ünlü isim devrede

Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında ise bu sezon Porto'da müthiş bir performans sergileyen Mehdi Taremi bulunuyordu. Ancak Kanarya'ya transferde kötü bir haber geldi. 30 yaşındaki forvetin transferi için o kulübün devreye girdiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)