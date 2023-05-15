Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Ryan Kent tek gelmeyecek
Gelecek sezona damga vurmak isteyen Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi. Ryan Kent'i kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız ismi tek getirmek istemiyor. Kanarya, Rangers cephesinden 2 takviye yapacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışının yanı sıra gelecek sezon için de çalışmalara başladı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda hareket eden yönetim, forvet ve kanat transferlerine ağırlık vermiş durumda.