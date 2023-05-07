Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacakları bitexen Giresunspor maçı öncesi açıklama yayınladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

HATAYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir.

Ayrıca Takımımızın bu akşam Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR'a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz;

Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz.

Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü