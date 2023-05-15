Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncularından birisi olan Miha Zajc'a son teklifin yapıldığı ve kendisine 1 hafta süre verildiği öğrenildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Miha Zajc'a son teklif!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk etapta iç transferleri sonlandırmak istiyor. Bu doğrultuda sözleşmesi sona erecek yıldızlarla görüşen sarı-lacivertliler, Miha Zajc'a son teklifini yaptı ve beklemeye başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.05.2023- 06:40
Sloven orta saha bu süre sonunda olumsuz cevap vermesi durumunda Fenerbahçe merkez orta saha transferi için düğmeye basacak.
Takvim'in haberine göre; kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre hem Jesus, hem de Fenerbahçe yönetimi Miha Zajc ile devam etmek istiyor.