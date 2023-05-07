Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oluyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:

Bütün maçlar zor bu ligde. Bugün de zor bir maç bekliyoruz. 4 tane finalimiz var şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirmek için. Bugün de bu düşünce ile sahada olacağız. Ligin bu son virajında maç maç üstüne koyarak devam ediyoruz.

Sakat oyuncuların iyileşmesi daha fazla çözüm anlamına geliyor. Rakibimizden daha iyi olmak istiyoruz.

Saha içerisinde kazanmak istiyoruz.