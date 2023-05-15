Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kariyerini nasıl şekillendireceği merak konusu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus takımda kalacak mı? Masadaki teklif...
Sezon başı Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Brezilya'dan teklifler alan tecrübeli hocanın kalıp kalmayacağı belli değil. Sarı-lacivertli ekibin teklifi masada duruyor. Ancak Jesus kararını henüz vermedi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler hem ligde hem kupada yoluna devam ediyor.
Deneyimli çalıştırıcı, başarılı mı başarısız mı diye tartışılıyor.