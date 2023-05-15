Fenerbahçe, önümüzdeki sezon kadrosunu daha da güçlendirmekte kararlı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'den G.Saray'ı kızdıracak hamle! Yıldız golcüyle görüştü
Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü transfere dikti. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın da ilgilendiği golcü ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Kanarya, oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki sezon takımda kalmasını istediği teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe daha önce İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ve Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için harekete geçmişti.