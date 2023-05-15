FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'den G.Saray'ı kızdıracak hamle! Yıldız golcüyle görüştü

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü transfere dikti. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın da ilgilendiği golcü ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Kanarya, oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2023- 06:40