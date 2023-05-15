Süper Lig'in 34. haftasındaki dev maçta Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang bombası! Menajeriyle masaya oturuldu
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan 2 beraberlikle sahadan ayrılan ve zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Enner Valencia'nın ayrılma ihtimaline karşın Chelsea ile sözleşmesi bitecek Pierre-Emerick Aubameyang'ı listesine aldığı ve menajeriyle masaya oturduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ligin bitimine kısa bir süre kala gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.
Kanarya, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlara damga vurmak istiyor.