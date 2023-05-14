Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor yeni sezona bomba transferler ile girmek istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: F.Bahçe'de yıldız isim Süper Lig ekibine gidiyor!
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor, kadrosuna golcü takviyesi yapmak istiyor. Mavi-Şimşekler, Fenerbahçe'nin golcü ismini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor yeni sezona bomba transferler ile girmek istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre Adana ekibi Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun'a bir kez daha talip oldu.
Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı olmayı hedefleyen Şimşekler'in geçen sezon temasa geçtiği ancak gerçekleştiremediği transferi bu kez bitirmek istediği iddia edildi.