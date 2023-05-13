Süper Lig'de son olarak Giresun'la berabere kalan F.Bahçe'de Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jesus bir görüşme gerçekleştirmişti.
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Süper Lig'de son olarak Giresun'la berabere kalan F.Bahçe'de Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jesus bir görüşme gerçekleştirmişti.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre bu görüşmede sözlü tartışma da yaşandı.
Jesus belirsizliği devam ederken Romanya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.