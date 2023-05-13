Jorge Jesus'un geleceği ise belirsizliğini koruyor. Portekizli çalıştırıcının adı sürekli olarak Brezilya kulüpleri veya Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Jorge Jesus daha önce yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ali Koç görevinde kalmazsa ben de burada durmam. Kalırsa o zaman farklı şeyler konuşuruz." diye konuşmuştu.