Fenerbahçe'de son alınan Giresunspor maçındaki 1-1'lik skor takımdaki moralleri bozdu.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe İtalyan golcüyü bitiriyor!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle golcü konusunda arayışlara hız verildi. Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın ayrılığına kesin gözüyle bakılırken bu noktada gündeme İtalyan santrfor geldi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.
Fenerbahçe, 34. haftada Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ise başladı.