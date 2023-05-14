Gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmak üzere...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic adım adım Fener'e! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kalesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Hırvat file bekçisi Dominic Livakovic'e imza attırmak üzere. Gizli bir operasyonlar 28 yaşındaki eldiveni İstanbul'a getiren yönetim, kulüp binasında görüşmeler gerçekleştirdi. İşte sözleşme detayları... | Fenerbahçe haberleri
Gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmak üzere...
Birçok bölge üzerinde çalışan sarı-lacivertlilerde kaleci mevkisi ön plana çıktı.
Kalitesi tartışılmayacak bir isme imza attırmak isteyen Kanarya, Hırvat Milli Takımı'nın kalesini koruyan Dominik Livakovic için harekete geçti.