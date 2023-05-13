Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Valencia Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri konuştu!
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile dikkat çeken Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız oyuncu ile sözleşme görüşmelerinde başarılı olamadı. Yapılan birçok haberde Ekvadorlu golcünün Brezilya ekibi Internacional ile anlaştığı yazılmıştı. Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, golcü ismin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler, sezonun bitimine kısa bir süre kala 2023/2024 sezonu için çalışmalarına hız verdi.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldızı renklerine bağlayarak sezona güçlü bir kadroyla giriş yapmayı hedefliyor.