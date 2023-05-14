Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Dikkat çeken Jorge Jesus sözleri: Fenerbahçe'yi tanımıyor
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği belirsizliği sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, kaleme aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, Portekizli hoca hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
İşte o sözler...
Ender Bilgin: Başka hoca olsa Fenerbahçe için ne fark ederdi? Fark ettiğiniz üzere başlık Özdemir Asıf'tan… Ama başlığın nüvesi Jesus konusunda yaşadığım kararsızlığı anlatıyor.