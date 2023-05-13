Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Hırvat operasyonu! Trabzonspor'un listesindeydi
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, gözünü Hırvat yıldıza dikmiş durumda. Ancak Kanarya, transferde Trabzonspor ile yarışacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, rotasını belirledi.
Kanarya, Trabzonspor'un ilgilendiği isme yöneldi.