FENERBAHÇE HABERLERİ - Newcastle United Arda Güler transferinde ısrarlı! Sezon sonu...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gün geçtikçe Avrupa devlerinin ilgisini daha da çekiyor. 18 yaşındaki oyuncuyu isteyen kulüplerden birisi de Newcastle United. İngiliz devi, milli oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Sarı-lacivertliler ise Arda'nın takımda kalmasını istiyor. İşte transferde son durum... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2023- 06:40