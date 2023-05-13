Kanarya bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası'nda final yarışını sürdürürken diğer taraftan geleceğin kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe'yi transferde sevindiren haberi! Ryan Kent'in geleceği...
Gelecek sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe'de ilk hedef Rangers forması giyen Ryan Kent. İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek. 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli ekip için iyi haber geldi. Oyuncu geleceği hakkında konuştu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 13.05.2023- 06:40
Kanarya bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası'nda final yarışını sürdürürken diğer taraftan geleceğin kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Ryan Kent. İngiliz futbolcunun, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK!
Fotomaç'ın haberine göre 26 yaşındaki oyuncu, kulübün tüm çabalarına rağmen kontrat yenilemeyeceğini duyurdu.