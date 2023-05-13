Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının şampiyonluğunun ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ın derlediği haberde Başkan Koç, şampiyon sporcuları kutlarken konu futbola da geldi.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a: Malum takımın lehine...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sultanlar Ligi finalindan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Birn yandan şampiyonluğu kutlayan Koç, diğer yandan ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri
Koç "Sezon başında Jorge Jesus gibi dünya çapında bir hocayı takımın başına getirdik. Dünya Kupası öncesinde ve sonrasında farklı bir görüntü çizdik.
Bardağın yarı dolu tarafından bakıyorsunuz. UEFA'da 100. sıralardan 50'lire kadar geldik. Son 10 yılın en iyi puan averajını yakaladık. Bunların da görülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.