Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Şikayet var! Samandıra'da Jorge Jesus isyanı
Şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşayan Fenerbahçe'de, kulislerde herkesi şoke edecek iddialar konuşuluyor. Alınan bilgilere göre bazı futbolcular, Selahattin Baki'ye giderek Portekizli teknik adamla ilgili şikayetlerini dile getirdi. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler şu ana kadar ligde 31 maça çıktı.
Kanarya bu karşılaşmalarda 68 puan topladı.