Fenerbahçe Giresunspor'a hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda bitexen Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 14:58